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Кошка Маша из Пскова прошла в финал всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Кошка Маша из Городского культурного центра Пскова по итогам голосования прошла в финал всероссийского конкурса коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0».

По итогам первого тура голосования Маша набрала 1 150 голосов (65.75%). В голосовании участвовали 1749 человек.

Теперь кошке предстоит второй тур голосования, в котором Маша будет соревноваться еще с четырьмя конкурсантами.

Видео: Министерством культуры Российской Федерации / «ВКонтакте»

Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации и проходит в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.