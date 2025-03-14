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Стартовало голосование за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», в котором участвует кошка из Пскова

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Общество

Стартовало голосование за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», в котором участвует кошка из Пскова

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За звание главного культурного хранителя борется псковская кошка Маша, голосование за которых началось сегодня, 15 марта. В полуфинале псковская представительница набрала 4 573 голосов. В общей сумме в голосовании участвовали 13 794 человека. Голосование завершилось 14 марта в 11:00. Смотрите также Кошка Маша из Пскова стала финалисткой всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» Отдать свой голос за пушистого друга может любой желающий в сообществе ВКонтакте. Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации. Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.