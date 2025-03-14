Стартовало голосование за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», в котором участвует кошка из Пскова

За звание главного культурного хранителя борется псковская кошка Маша, голосование за которых началось сегодня, 15 марта.
В полуфинале псковская представительница набрала 4 573 голосов. В общей сумме в голосовании участвовали 13 794 человека. Голосование завершилось 14 марта в 11:00.
Отдать свой голос за пушистого друга может любой желающий в сообществе ВКонтакте. Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации.
Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.