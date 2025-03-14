Общество

Результатами берегоукрепления Снетогорского монастыря делятся пользователи в соцсетях

Сравнение состояния прибрежной зоны Снетогорского монастыря сделал пользователь ВКонтакте Дмитрий Бакулин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».



Август 2024 года

Фото здесь и далее: сообщество «Возрождение Псков» в ВКонтакте

Пользователь представил сравнительные фотографии от 27 августа 2007 и 23 августа 2024.



Август 2007 года

Отметим, что завтра, 16 февраля, в Снетогорском женском монастыре пройдет утренняя литургия под руководством митрополита Псковского и Портновского Матфея. Начало в 8:00.