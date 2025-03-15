Общество

ТОСы Пушкиногорского района подали на областной конкурс 15 заявок

Завершены сроки приёма заявок на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Как сообщила Псковской Ленте Новостей глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, в этом году от муниципалитета подано 15 заявок: 9 от сельского поселения «Велейская волость» и 6 от городского поселения «Пушкиногорье».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Отрадно, что среди поданных заявок и опытные участники областного конкурса проектов ТОС, и новички, которые совсем недавно создали на своих территориях территориально-общественное самоуправление, видя в нем реальный ресурс для решения вопросов местного значения», - заметила Оксана Филиппова.

В заявках проектов нашли отражение вопросы продолжения работ в сельских Домах культуры, электроснабжение уличной концертной площадки в селе Велье, построенной в прошлом году, установка детских игровых площадок, освещение населенных пунктов, установка скамеек возле многоквартирных домов, ремонт водопровода. Как отметила глава района, особого внимания заслуживают проекты, посвящённые увековечению памяти участников Великой Отечественной войны, в связи с юбилейным годом Великой Победы.

«Подведение итогов областного конкурса проектов пройдёт во второй половине апреля. Желаем нашим неравнодушным землякам, лидерам ТОСовского движения в районе, победы и с нетерпением ждём результатов!» - заключила Оксана Филиппова.