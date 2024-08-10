Общество

Делай раз! Делай два! - псковичам напомнили, как создать ТОС

В Пскове активно создаются территориальные общественные самоуправления (ТОС), поскольку многие жители города уже поняли, что это эффективный инструмент для того, чтобы получить дополнительную поддержку на решение проблем в своем доме, в своем дворе. ТОС может организовать любой инициативный человек, но до сих пор некоторые псковичи опасаются, что у них ничего не получится. Есть ли повод для сомнений, сложно ли создать ТОС и кто поможет это сделать, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

ТОС - это объединение граждан по месту жительства, чтобы совместными усилиями создать комфортные условия на своей территории.

«Мы начинали с информирования людей о таком инструменте, как ТОС, о тех возможностях, которые этот инструмент открывает, и о последовательности действий, которые нужно делать, чтобы им воспользоваться. Потом, когда первые ТОСы образовались, рассказывали о положительном опыте. Люди в ВК-сообществе, которое объединяет наш округ, видят, что их соседи используют этот инструмент, у них получается, и тоже решают присоединиться», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

На его округе создано уже 19 ТОСов, которые сделали много полезного для микрорайона: во дворах появились детские и спортивные площадки, отремонтированы подъезды, установлены скамейки и т. д. Даже ТОС «Комфортный дом» по адресу: Алехина, 28, который был зарегистрирован только этой весной, успел принять участие в дополнительном городском конкурсе проектов и выиграл грант на установку видеонаблюдения.

Секрет успешной работы прост. Это разъяснения об инструменте и помощь в организации ТОС: делай раз - делай два - делай три. Общественный помощник депутата Олеся Веселовская, которая как раз оказывает инициативным жителям округа такую помощь, уверяет, что ничего сложного в процессе создания территориального общественного самоуправления нет. И предлагает воспользоваться несложным алгоритмом.

10 шагов регистрации ТОС

1 шаг. Инициативная группа не менее 5 человек готовит и направляет в администрацию города Пскова ходатайство об утверждении границ ТОС.

«Можно создавать один ТОС в рамках одного подъезда, двух подъездов, целого дома, нескольких домов. В Овсище есть, например, ТОС «Тиконд Ретро», в который входит дом и два подъезда из соседнего дома. Затем нужно выбрать пять активистов, которые там проживают или зарегистрированы. Это должны быть люди старше 16 лет. Такое же ограничение по возрасту действует на голосовании при регистрации ТОС», - пояснила Олеся Веселовская.

Активные граждане в составе 5 человек составляют ходатайство об утверждении границ ТОС. «Ходатайство составляется в свободной форме: «Просим утвердить границы ТОС…». В документе нужно указать, к каким домам /дому относится ТОС, его наименование и ФИО, адреса инициативной группы, а также контактный телефон и адрес, куда необходимо направить ответ», - отметила юрист.

Все формы документов для регистрации ТОСа, в том числе ходатайство, уведомления, заявления, устав и даже протокол учредительного собрания есть на сайте правительства Псковской области>>>

Составленное и подписанное членами инициативной группы ходатайство необходимо отнести в администрацию города: г. Псков, ул. Некрасова, д. 26, каб. 1,11.

Шаг 2. На основе представленных документов Псковская городская Дума утверждает границы ТОС.

«На сессии присутствовать необязательно. Депутаты принимают решение, утверждают границы ТОС и направляют ответ одному из инициативных граждан, адрес которого указан в ходатайстве», - сообщила Олеся Веселовская.

Шаг 3. После вступления в силу Решения Псковской городской Думы необходимо оповестить граждан, постоянно проживающих на территории ТОС, о проведении учредительного собрания.

«Получили решение городской Думы - определяем дату учредительного собрания, зная, что за 15 дней до него надо расклеить объявления. Они пишутся в свободной форме. Но надо обозначить повестку собрания - создание ТОСа», - отметила юрист.

Шаг 4. Необходимо определить количество граждан, постоянно проживающих на территории ТОС.

«В данном случае или инициативная группа сама делает запрос в УК, или администрация направляет информацию о количестве проживающих граждан», - пояснила юрист.

Участвуют в собрании граждане, постоянно проживающие, старше 16 лет, а также те, кто временно зарегистрирован и живет в доме более полугода.

Шаг 5. Перед собранием инициативная группа готовит протокол собрания граждан, Устав ТОС, бюллетени для голосования в достаточном количестве. Проводится учредительное собрание в очно-заочной форме.

Дата проведения собрания должна быть удобной для большинства участников: выходные или вечер буднего дня. «Как показывает практика, приходит человек десять. Поэтому собрание проводится очно-заочно. С остальными работу проводят инициативные граждане, которые совершают обход квартир и раздают бюллетени для голосования», - рассказала Олеся Веселовская.

По ее словам, граждане должны согласиться с названием ТОСа, с составом его совета (это та самая инициативная группа), выбрать председателя, утвердить устав и представителя ТОС, который будет представлять интересы объединения жильцов в администрации.

Шаг 6. Подсчет голосов. За создание ТОС должно проголосовать больше трети граждан.

Собрание может проводиться не в один день, а несколько недель. После того, как срок проведения Собрания закончился, начинается подсчет голосов. Число проголосовавших должно быть более 1/3 граждан. «Одну треть голосов нет сложности набрать. Это относительно небольшое количество», - отметила юрист.

Шаг 7. По результатам собрания нужно заполнить и подписать протокол собрания граждан.

Шаг 8. Направить в администрацию города Пскова (адрес приемной: г. Псков, ул. Некрасова, д. 26, каб. 1,11) следующий пакет документов:

- заявление о регистрации Устава ТОС;

- Устав ТОС в 2-х экземплярах;

- копия решения Псковской городской Думы об установлении границ ТОС;

- протокол учредительного собрания;

- список участников собрания с указанием адресов и дат рождения.

«Бюллетени, которые заполнили граждане, отправлять в администрацию не нужно. Создается только список участников собрания с указанием ФИО, адреса, а также даты рождения, чтобы показать, что участник старше 16 лет», - пояснила Олеся Веселовская.

Шаг 9. В течение 30 дней со дня представления пакета документов в администрацию Пскова устав и сам ТОС будет зарегистрирован.

Шаг 10. После получения свидетельства и постановления необходимо информировать граждан о регистрации ТОС.

Информировать можно так же, как и о проведении учредительного собрания: расклеивать объявления на стенде информации у подъездов или в лифтах.

После того, как новый ТОС зарегистрирован, объединение жильцов может участвовать в конкурсах на получение дополнительного финансирования для реализации проектов благоустройства. «Готовятся к конкурсам чаще всего параллельно с регистрацией. Жители знают, чего они хотят, например, детскую площадку благоустроить или поставить лавочки (малые архитектурные формы). И ТОС регистрируется именно с этой целью - возможности поучаствовать в конкурсах», - заметила она.

Какие проекты возможны с ТОС?

- Благоустройство: обустройство газона, контейнерной площадки, установка спортивной площадки, детской площадки, шлагбаумов, скамеек, урн, ограждение палисадника

- Ремонт в доме: установка пластиковых окон, ремонт подъезда, замена почтовых ящиков

- Безопасность: установка видеонаблюдения.

«Поначалу жители немножко скептически относятся к созданию ТОС, но когда видят, что люди выигрывают конкурсы и улучшают свои дворы, согласны на все и никто уже не против - только улучшайте!» - отметила Олеся Веселовская.

Создание ТОС - реальная возможность сделать более комфортной жизнь на своей территории. Жители могут организовать такое объединение самостоятельно, воспользовавшись нашей шпаргалкой. А могут обратиться за помощью к депутату от своего округа. Народные избранники с удовольствием помогут.

Светлана Синцова