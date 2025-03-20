Общество

Участников СВО познакомили с подробностями реализации кадровой программы «Герои земли Псковской»

Встреча с участниками специальной военной операции по вопросам реализации региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» прошла в Пскове в четверг, 20 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, представители общественного совета регпрограммы — директор АНО «Корпоративная академия правительства Псковской области» Ирина Иванова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева, член Общественной палаты Псковской области, директор средней общеобразовательной школы №47 города Пскова Иван Шагин — рассказали о том, как проводится отбор в программу, и ответили на вопросы собравшихся в части будущего обучения и трудоустройства.

Открывая встречу, Ирина Иванова рассказала, что на участие в программе «Герои земли Псковской» подали заявку свыше 220 человек. Регистрация продолжится до 31 марта. Далее последует этап тестирования участников.

«Тесты нацелены на оценку когнитивных и управленческих способностей кандидатов. Эта выверенная методика предлагается Президентской академией и для проведения отборочных этапов реализации региональных программ — аналогов программы "Время Героев"», — обратила внимание она.

Участникам отбора предстоит пройти такие этапы, как анкетирование, написание эссе, тестирование и собеседование. Отдельно в ходе реализации региональных программ предусмотрен трек «личностно-профессиональная диагностика», который позволит участникам программы выстроить свое участие в программе обучения максимально эффективно.

Участникам также предстоит пройти очное собеседование с организаторами кадровой программы.

По итогам заявочной кампании, тестирования и собеседования участников к 1 июля будут отобраны 30 сильнейших. Они пройдут обучение на базе регионального филиала Президентской академии РАНХиГС. Занятия будут организованы в Пскове. На реализацию программы отведено 504 академических часа. В программе — обучение основам государственного и муниципального управления. Участники узнают об устройстве власти, познакомятся основными нормативными документами, примут участие в мероприятиях по развитию личности и командообразованию и т. д.

За каждым обучающимся по итогам предварительных мероприятий программы будет закреплен наставник — человек, являющийся экспертом в определенной области управления или экономики. Выбор наставника будет зависеть и от тех целей, которые перед собой ставит сам участник программы.

Для действующих военнослужащих, находящихся в зоне СВО и успешно прошедших отбор, будет предложено отсроченное обучение.

В результате обучения участники программы «Герои земли Псковской» получат дипломы о профессиональной переподготовке, благодаря которым участники СВО смогут обрести гражданскую профессию или сменить сферу деятельности.

Как отметили представители общественного совета, вопросы совмещения обучения с профессиональной деятельностью участников будут проработаны с работодателями индивидуально.

Отдельно в разговоре было замечено, что после обучения целевого распределения участников не будет. Трудоустройство будет предложено по желанию в той сфере, в которой человек будет чувствовать себя компетентным. Это может быть не только государственная или муниципальная служба, но и организации, а также предприятия в различных сферах экономики региона.

Смотрите также Служить Отечеству

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.