Общество

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в документе.

В середине января указ о выплате ветеранам подписал президент Владимир Путин. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тысяч.

Выплата положена также гражданам России, проживающим в Эстонии, Литве, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, пишет РИА Новости.

По информации министра обороны Андрея Белоусова, в России сейчас осталось около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.