Общество

Орехи и чернослив из Молдовы не пропустили в РФ через госграницу в Псковской области

Подконтрольная карантинная продукция из Республики Молдова обнаружена в автомобильном пункте пропуска на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области в багаже граждан, прибывших в Россию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выявлены и запрещены к ввозу 0,46 кг грецких орехов, 0,58 кг чернослива, 3,58 кг кукурузной крупы и 4,18 кг сушеной фасоли.

В управлении напомнили, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Республики Молдова без фитосанитарных сертификатов, в связи с систематическими выявлениями в ней карантинных для Российской Федерации объектов. Запрещенная к ввозу продукция возвращена на сопредельную территорию.