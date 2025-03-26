Общество

Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово

Работы по благоустройству идут на мемориале в деревне Ершово Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» устанавливают горелку для запуска Вечного огня.

«Звезда и горелка сделаны на заказ, оборудование доставлено в полном объёме. Технический запуск горелки будет осуществлен на следующей неделе. Параллельно, при помощи наших социальных партнеров ведется комплекс первоочередных работ по ремонту и благоустройству захоронения», - рассказала глава района.

Компания «Эгле» произвела демонтаж обелиска со старого, отслужившего свой век постамента. Выполнена опалубка, смонтирован стальной каркас и в ближайшее время будет залит новый постамент, на который вернется обелиск. С ним предстоит поработать специалистам по реставрации.

Пользуясь благоприятной погодой, компания «Руст» провела работы по облицовке подножий постаментов, на которых установлены мемориальные плиты. Работы продолжаются.

Установка Вечного огня на мемориале в Ершово стало возможной благодаря программе Газпрома «Храним огонь Победы» и непосредственному участию в этом вопросе руководителя «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова. Вечный огонь на мемориале будет зажжен в преддверии 80-летия Великой Победы.