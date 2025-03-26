Общество

Некомплект в полиции Пскова составляет 112 человек

112 человек составляет некомплект личного состава в УМВД России по городу Пскову, сообщил в своём докладе по итогам года начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В процентном соотношении равен 19,5%.

«Даже с некомплектом мы способны решать поставленные перед нами задачи», — отметил Сергей Сурин.

Ранее сообщалось, что каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет в 2024 году уволился из МВД.