Общество

В России в прошлом году уволился каждый второй опытный участковый — МВД

Каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет в 2024 году уволился из МВД. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточных нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением требуются годы, отметил министр. «Очевидно, что в таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров. Но даже при сложной кадровой ситуации позиция должна оставаться неизменной - категорически неприемлемо снижение подбора кандидатов на службу в органы внутренних дел», - подчеркнул он.

Министр также рассказал, что одна треть сотрудников министерства - это женщины. По его словам, в ряде регионов, их численность приближается к 50% личного состава, пишет ТАСС.

«Для сведения - в органах предварительного следствия сотрудников женского пола 68%, в миграционных подразделениях - 77%, в дознании - 81%», - сказал глава МВД.