Общество

Пять укусов клещей зарегистрировали в Псковской области за последнюю неделю

Пять укусов клещей зафиксировали в Псковской области с 20 по 26 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций на пораженность инфекциями, представляющими опасность для человека, исследовали четыре клеща.

Один клещ оказался инфицированным боррелиями.

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«В России наибольшее число случаев заболеваний, связанных с присасыванием клещей, относится к иксодовым клещевым боррелиозам. В последнее десятилетие регистрируют от 6 до 10 тысяч случаев в год. На территории нашего региона в прошлом году зафиксировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз — природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Несмотря на то, что первый случай заболевания был описан еще в середине 1970-х годов в небольшом городке Лайм в Штате Коннектикут, возбудитель был выделен только в 1982 году. Первый случай боррелиоза в Советском Союзе зарегистрировали в 1985 году, а в национальный реестр инфекционных заболеваний России болезнь Лайма попала вообще лишь в 1991-м.