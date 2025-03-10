Общество

В клещах

Теплая зима и ранняя весна ухудшат в наступающем сезоне ситуацию с клещами в Псковской области – они уже проснулись и кусаются. В прошлом году членистоногие приводили жителей региона на больничную койку. Стандартную схему вакцинации применять сейчас поздно, но есть метод экспресс-профилактики. А ядом от клещей опрыскают не только скверы, но и кладбища, а также часть Корытовского лесопарка. Заодно дезинсекторы поборются с земляными осами. Подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Теплее и многочисленнее

В Псковской области уже состоялась первая встреча клеща и человека. Сегодня, 13 марта, областной комитет по здравоохранению сообщил о первом зафиксированном в этом году укусе клеща. В инфекционную больницу обратилась 65-летняя женщина, к которой членистоногое создание присосалось на даче в Псковском районе.

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В прошлом году кровососущие паразиты проснулись в районе 19 марта, когда в санитарных сводках появился первый «официальный» клещ, то есть донесенный до лаборатории на исследование.

Федеральный Роспотребнадзор еще в январе предупредил о раннем пробуждении клещей. Причина — теплая зима и раннее наступление весны. В ведомстве сравнили ситуацию с 2014 годом, когда из-за раннего потепления открытие сезона кровососущих сдвинулось с конца апреля на середину марта.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», - отмечали в Роспотребнадзоре.

Псковская область идет четко по прогнозу. Более того, в регионе ожидается ухудшение прошлогодней ситуации. Информация об ожидаемом росте численности клещей из-за теплой погоды прозвучала на прошлой неделе в стенах областного правительства, где состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

Слова о росте численности значат, что ситуация усложнится по сравнению с прошлым годом. А как было? Итоги «клещевого сезона» подводили в ноябре. Тогда региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 2 534 жителях, обратившихся к медикам после контакта с паразитом. Цифры находятся в пределах среднемноголетних данных. Псков, Псковский район и Великие Луки — места, где присасывания случались чаще всего. Вероятно, это связано с тем, что в трех этих муниципалитетах живет больше половины населения региона.

За прошлый сезон 11 человек заболели энцефалитом, 15 — боррелиозом (из них по двое детей с каждой инфекцией).

На совещании, посвященном защите от клещей в предстоящем сезоне, Вера Емельянова назвала тех, кто находится в группе риска, а значит, должен быть привит в первую очередь. Это работники агропромышленного комплекса и загородных оздоровительных лагерей, заготовщики древесины, строители, дорожные рабочие, охотники, рыбаки – и дети, проводящие лето за городом. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко рассказала, что клещи, разносящие опасные заболевания, обитают по всей области.

«Актуальность проблемы сохраняется ввиду возможного развития тяжелых форм болезни и летальных исходов», - сказала она.

Напряжение иммунитета

Врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинский части областной инфекционной больницы Александр Антонов рассказал Псковской Ленте Новостей о последствиях, к которым может привести укус клеща. Боррелиоз развивается после попадания в организм человека бактерии, инфицирование ею может приводить к осложнениям на опорно-двигательном аппарате, сердечно-сосудистой и центральной нервной системах – вплоть до получения инвалидности. Энцефалит – вирусная инфекция, последствия встречи с ним могут оказаться летальными.

«В прошлом году у нас были пациенты с обоими заболеваниями, в том числе, тяжелые, - рассказал доктор Антонов. - Им повезло, все закончилось выздоровлением. Но период и болезни, восстановления после нее достаточно длительный».

О вакцинации как о наиболее действенном методе профилактики многие вспоминают перед началом следующего сезона. И опаздывают получить надежный иммунитет к моменту пробуждения первого клеща. Существует две схемы, поясняет инфекционист. По стандартной схеме вторую прививку ставят после первой через промежуток от одного до семи месяцев, затем через год и далее каждую трехлетку. Экспресс-вакцинация, которую можно выполнить и весной, предполагает вторую прививку уже через две недели после первой. Но, предупреждает доктор, иммунитет. полученный по ускоренной программе, будет менее стойким и напряженным.

«Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе, и в эпидсезон, - Александр Антонов настраивает жителей области на визит в поликлинику за прививкой. - Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше, чем через две недели после проведения второй вакцинации».

От пляжа до кладбища

Существует профилактика и другого рода — обработка зеленых зон. Например, в прошлом году в летних оздоровительных лагерях ни один клещ к детям не присосался, что объясняется просто: территории опрыскивают.

Жители, заставшие советское время, помнят, что раньше отраву от клещей распыляли даже над лесами, поднимая для этого в воздух «кукурузники». Сейчас финансирования едва хватает на парки и скверы в городах и поселках – те, что поближе к центру. Псковичи не первый год поднимают вопрос о включении в муниципальный контракт по обработке от клещей Корытовского лесопарка. Та часть, которая больше «парк», теперь ведет к открытому в прошлом году пляжу «Воздух» — и подвергается обработке. Но остаются вопросы по «лесу» в районе лыжной базы, который год от года набирает популярность среди спортсменов и любителей прогулок под соснами. Отдыхающие регулярно делятся в соцсетях, как десятками снимают клещей с себя и с взятых на прогулку питомцев.

Как удалось узнать Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, за бюджетный счет в областном центре опрыскают от клещей 214 га зеленых насаждений. На стадии разработки находится муниципальный контракт на проведение акарицидной обработки территорий городских кладбищ. Планируется, что люди в костюмах химзащиты появятся в городе вместе с первой зеленью с середины апреля.

Запланирована также обработка зеленых изгородей, которые облюбовала другая напасть – земляные осы, чьи укусы особенно болезненны для маленьких детей и аллергиков. Кустарники обработают трижды – в августе, сентябре и октябре – в Финском парке и у Вечного огня на площади Победы.

Юлия Магера

Фото из соцсетей главы Пскова Бориса Елкина и из архива редакции