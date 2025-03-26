Общество

Один миллион из семи необходимых собрали в Пскове на памятный знак «Дети войны»

В Пскове продолжается сбор средств на установку памятного знака детям войны, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского городского отделения региональной общественной организации «Дети войны» Маина Ручьева.

На установку памятника требуется семь миллионов рублей. На данный момент собран один миллион.

«Изначально нужно было пять миллионов, но пока проект проходил различные этапы согласования, стоимость возросла до семи миллионов. Один миллион мы уже собрали», - рассказала Маина Ручьева и уточнила, что памятный знак «Дети войны» появится на Аллее Победы. Он посвящен детям, на хрупкие плечи которых выпали тяготы военного времени. «Изначально памятный знак планировали ставить на площади Победы. Хотелось, чтобы было слово "Победа". В итоге предложили установить его на берегу реки, на улице нашей 128-й Стрелковой Дивизии», - пояснила председатель городского отделения организации «Дети войны».

Проект памятника уже одобрен. Ранее его рассмотрели на заседании Градостроительного Совета в Пскове. Псковская городская Дума 29 мая 2024 года приняла решение об установке.

Напомним, к категории «дети войны» относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые постоянно проживали на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Средства на возведение памятного знака можно пожертвовать по реквизитам: