Общество

Памятный знак «Дети войны» появится на Аллее Победы в Пскове

Три проекта, направленных на развитие города рассмотрели на заседании Градостроительного Совета в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Памятный знак «Дети войны» появится на Аллее Победы. Он посвящен детям, на хрупкие плечи которых выпали тяготы военного времени. Проект памятника одобрен. Вопрос благоустройства прилегающей к нему территории рассмотрят на следующем Совете.

«Приняли концепцию благоустройства площади железнодорожного вокзала. Железнодорожный и автобусный вокзалы объединятся в один современный транспортный узел, комфортный для пассажиров. Поручил проектировщику разработать иные варианты навесов над посадочной площадкой и ограждения, доработать планировку сквера вокруг часовни», - рассказал Борис Елкин.

Архитектурная концепция и объемно-планировочное решение гостиничного комплекса 3* Cosmos – масштабного инвестиционного проекта – одобрены Советом для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

«Благодарю всех членов Градостроительного Совета за неравнодушие к нашему городу и активную позицию», - заключил глава города.