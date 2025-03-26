Общество

Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа

В Псковском муниципальном округе завершили почетная вручение медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

В ходе торжественных встреч и личных выездов на дом 215 ветеранов, проживающих на территории Псковского муниципального округа, получили награды.

«Глава муниципалитета Наталья Федорова вместе с депутатами районного Собрания, главами сельских поселений, заместителями на торжественных встречах постарались подарить этим умудренным жизненным опытом и немало пережившим людям тепло своих сердец, выразить уважение, пожелать здоровья и долголетия, поблагодарить за вклад в Победу и восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны!» - сообщили в администрации.