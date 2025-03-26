Общество

Эксперт дал советы россиянам, которые решили сменить место работы

Если появились планы сменить место работы, то лучше переходить туда, где условия существенно лучше, и в случае, если уже есть предложение трудоустройства. Об этом рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов. Он также отметил, что не стоит устраиваться в организацию, в которую позвали бывшие коллеги.

Согласно результатам проведенного компанией CORNERSTONE опроса, более 50% трудящихся боятся сокращений и снижения заработной платы. Как объяснил эксперт, в этой ситуации общество начинает делиться на «чувствительных» и «логических». «Чувствительные» считают, что много видели сложных ситуаций, поэтому можно продержаться и на текущем месте работы. «Логические», наоборот, начинают думать о решительных действиях — смотрят вакансии, ходят по собеседованиям.

«Сейчас самое важное — не остаться без работы вовсе, потому что рынок штормит. И если вы готовы попытать счастье в другом месте, то лучше переходить туда, где вас ждут существенные улучшения условий и вам уже прислали офер — предложение трудоустройства. До тех пор, пока вам не пришлют приглашение на работу, не покидайте текущее место, ходите по собеседованиям и ведите переговоры параллельно», — посоветовал Быханов.

По его словам, ни в коем случае не стоит уходить «в никуда», потому что велик риск долго просидеть без дела, так как рынок труда на данный период времени немилостив к среднему и высшему звену, пишут «Известия».

«И не переходите туда, куда зовут бывшие коллеги и начальники, — помните, что только 25% таких трудоустройств можно назвать успешными, больший процент «прыгунов» не получает на новом месте «под крылом» старого начальника хороших перспектив и увольняется по разным причинам. Потом эти кандидаты долго не могут найти работу», — объяснил он.