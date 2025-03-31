Общество

Похолодание прогнозируют в Псковской области после 5 апреля

После 5 апреля жителей Псковской области ожидает понижение температуры, вернется погода, больше соответствующая концу марта, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По словам синоптика, дневные температуры после 5 апреля не поднимутся выше +7 градусов, ночные температуры будут слабо отрицательные, от +1 до -5 градусов. Вернутся небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах.

«Грозы пока не прогнозируют, они начнутся при высоких температурах», - уточнила Тала Нещадимова.

Напомним, ранее метеоцентр «Фобос» сообщил об аномально теплой погоде в СЗФО в первые дни апреля.