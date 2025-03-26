Общество

Жителей СЗФО на предстоящей неделе ждёт аномально тёплая погода

Жителей Северо-Запада на предстоящей неделе ждёт аномально тёплая погода, только к четвергу-пятнице придут более холодные воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Жителей Северо-Запада ждёт аномально тёплая погода. И только в четверг-пятницу дождевые облака принесут в регион более холодные воздушные массы. Преобладающая температура днём на севере и востоке +2…+7°, в южной половине +10…+15°, и лишь к пятнице станет на 5–6° холоднее», - рассказали синоптики.

Напомним, переменную облачность без осадков прогнозируют на территории Псковской области 31 марта.