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Общество

Жителей СЗФО на предстоящей неделе ждёт аномально тёплая погода

31.03.2025 10:10|ПсковКомментариев: 0

Жителей Северо-Запада на предстоящей неделе ждёт аномально тёплая погода, только к четвергу-пятнице придут более холодные воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос». 

«Жителей Северо-Запада ждёт аномально тёплая погода. И только в четверг-пятницу дождевые облака принесут в регион более холодные воздушные массы. Преобладающая температура днём на севере и востоке +2…+7°, в южной половине +10…+15°, и лишь к пятнице станет на 5–6° холоднее», - рассказали синоптики. 

Напомним, переменную облачность без осадков прогнозируют на территории Псковской области 31 марта.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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