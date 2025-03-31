Общество

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ снизился почти на 17%

Отмечено продолжение снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России, на прошлой неделе количество случаев сократилось на 16,7%. Число госпитализаций уменьшилось почти на 15%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 13-й неделе в Российской Федерации отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на 16,7%, как и госпитализаций на 14,8%. Количество заболевших составило 849 тыс. случаев за неделю. Среди респираторных вирусов больше половины случаев относятся к вирусам гриппа, самыми активными из них остаются B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что снижается также заболеваемость COVID-19, зарегистрировано 2,5 тыс. случаев, что на 18,3% ниже, чем на предыдущей неделе. Уменьшилось и количество закрытых образовательных учреждений, пишет ТАСС.

«В целях предупреждения простудных и инфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендует одеваться по погоде, мыть руки и обрабатывать гаджеты антисептическими средствами после посещения общественных мест и поездок на городском транспорте», — посоветовали в надзорном ведомстве.