Общество

Рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области составил почти 16%

По итогам 10 недели рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области составил 15,8%, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Общее количество зафиксированных Псковской областной клинической больницей случаев составило 184 человека. При этом снизилось количество госпитализаций пациентов с диагнозом ОРВИ, количество же заболевших, получающих лечение амбулаторно выросло на 24,3%», - отметила Анастасия Повторейко.

Она дополнила, что на территории области продолжается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа B (74,5%) и A(H1N1).

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«Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. Среди атипичной флоры преобладают гемофильная палочка и пневмококк. В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в Псковской области закрыты 101 класс в 35 школах. Основная доля тяжелых пациентов обусловлена вирусом гриппа А и В, в том числе осложнённые пневмониями. К сожалению, тяжело болеют непривитые от гриппа», - добавила главврач.

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Также по итогам 10 недели зарегистрировано 3 случая COVID-19, что на 24,8% ниже, чем на прошлой неделе.