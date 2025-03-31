Детям мигрантов нужно сдавать тест на русский язык для зачисления в школу с 1 апреля

Министерством просвещения РФ были утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования. Так, оно будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением поступающих в первые классы - для них будет проводиться только устное тестирование. Работа будет проходить в общеобразовательных организациях, где организуется пункт прохождения тестирования. Вся процедура должна быть зафиксирована на видео, устные ответы ребенка должны быть зафиксированы с помощью средств аудиозаписи. При проведении тестирования запрещается повторно давать тот же вариант диагностических материалов ранее не прошедшим тестирование. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что сами диагностические материалы для проведения тестирования не позднее 1 апреля направят в региональные органы управления образованием, пишет ТАСС.

В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в конце ноября 2024 года сообщал, что в России планируется создать центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, предположительно, это займет два - три года.

Варианты тестирования создаются для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы. Демонстрационные варианты диагностических материалов и критерии оценивания работы опубликованы на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений. Так, для поступления в первый класс нужно будет продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма.

Минимальный балл прохождения работы, который установил Рособрнадзор, - три балла, они соответствуют тройке по традиционной пятибалльной шкале. Межведомственная рабочая группа ведомства определила первичные баллы для успешного прохождения работы. Например, для поступающих в первый класс максимальный первичный балл равен 10, минимальный для успешного прохождения тестирования - 9. Во втором классе максимальный балл - 20, порог прохождения определен в 18 баллов, причем не менее 9 из них нужно получить за устную часть. Для 10-х и 11-х классов максимальный первичный балл составляет 24, минимальный для прохождения работы - 22, из которых 9 - за устную часть.

Ранее президент Российской академии образования, экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка во многом будет способствовать повышению качества работы всей системы образования.