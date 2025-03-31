Общество

В апреле более 16 тысяч псковичей получат социальную пенсию в проиндексированном размере

Отделение Социального фонда России по Псковской области с 1 апреля проиндексирует на 14,75% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Повышение затронет более 16 тысяч жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

Индексация будет произведена получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и добровольцам, получившим вред здоровью вследствие военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, псковичам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», имеющим группу инвалидности, а также гражданам, пострадавшим от радиации.

Прибавку также получат и получатели социальных пенсий — люди с инвалидностью, дети, потерявшие кормильца, и пожилые люди, которым не хватило стажа или количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в Псковской области в среднем увеличатся на 796 рублей и составят 13 973 рубля.

В фонде добавили, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.

Жителям региона, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в Псковской области, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. В Псковской области в 2025 году прожиточный минимум пенсионера составляет 15 098 рублей.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.