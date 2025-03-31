Общество

«Тотальный диктант» напишут 5 апреля в 50 странах по всему миру

Акция «Тотальный диктант» в 22-й раз пройдет 5 апреля по всему миру. В 2025 году диктант напишут на шести континентах в разных точках земного шара. На территории России к акции присоединятся жители более 900 населенных пунктов из разных регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден».

Фото здесь и далее: ПРОМО «Вечевой орден»

В Пскове 11-й по счёту Тотальный диктант начнётся 5 апреля в 14:00, его традиционно организует команда молодёжной организации «Вечевой Орден». Акция пройдёт на четырёх площадках: в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, в школе английского языка Joseph English School, в семейном клубе «Альпака» и в главном корпусе Псковского государственного университета. Участников просят пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.

Организаторы просят участников взять с собой «счастливые» ручки, которые точно помогут написать работу на «отлично».

«Нас снова ждёт праздник русского языка! С каждым годом акция набирает популярность: открываются новые площадки, приходят новые участники. Мы рады всем, кто хочет проверить свои знания вместе с командой Тотального диктанта», — отметила координатор акции в Пскове Екатерина Родина.

Автором текста диктанта этого года стала Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного почетного диплома Андерсена. Ею созданы четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. В этом году трансляция пройдет с федеральной территории Сириус, которая была выбрана столицей Тотального диктанта — 2025.