Общество

В России рекордно снизилось число заядлых курильщиков

По данным комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведённого Росстатом, число заядлых курильщиков, выкуривающих около одной пачки сигарет в день, снизилось до рекордно низкого уровня. Если два года назад эта группа составляла 46,7% всех курильщиков, то теперь она упала до 40%.

В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили - 9,5%.

Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки — 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти — 24,1% против 18,1%, пишет РИА Новости.

Чаще всего начинают курить в возрасте 15–20 лет — об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21–30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%.

Основная масса курильщиков в России — мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок — 10,1%. При этом каждый день «смолят» почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования — россияне старше 15 лет.

Напомним, 65% псковичей поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России.