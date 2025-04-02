Общество

Учения по задержанию «сбежавших преступников» провели псковские курсанты

Спецоперацию по розыску и задержанию «сбежавших преступников» провели в Псковском филиале Университета ФСИН России участники комплексных учений «Итог-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

На загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России курсанты 4 курса совершенствовали практические навыки, полученные за годы обучения в образовательной организации. По легенде учений осужденные к лишению свободы вооружились и совершили побег из исправительного учреждения. Их необходимо было задержать и обезвредить.

Действия курсантов по их готовности к чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в служебной деятельности сотрудника территориального органа ФСИН России, оценивали преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки и кафедры организации режима, а также представители отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

С задачами по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера и оперативно-розыскной деятельности курсанты, которые уже через полгода отправятся для прохождения службы 27 регионов России, справились успешно. Всем им будут выставлены оценки и даны соответствующие рекомендации, заключили в вузе.