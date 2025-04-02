Общество

Более 300 участников СВО заявились в кадровую программу «Герои земли Псковской»

На участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» подали заявку более 300 участников специальной военной операции. Итоги заявочной кампании подвела директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы Ирина Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди всех поступивших заявок 40% — от действующих военнослужащих. Кроме того, порядка десяти заявок подали девушки. 33 человека имеют один и более орденов Мужества.

Сейчас участники программы приступили к следующему этапу программы — тестированию. Оно проходит в онлайн-формате в личном кабинете участника программы на сайте герои.псков.рф. Тестирование будет доступно до 12.00 4 апреля. Для тех, кто сейчас находится в зоне СВО, период прохождения тестирования продолжится до конца апреля. Параллельно эксперты приступили к оценке анкет и эссе заявителей.

С 1 мая начнется этап очных собеседований с заявителями программы. Список участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» будет известен к 1 июля. К этому времени исходя из интересов и образовательных предпочтений участников программы будет сформирован круг будущих наставников.

Ирина Иванова отметила, что к каждому заявителю в программе «Герои земли Псковской» организаторы программы ищут персональный подход.

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Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля. До 1 апреля проходил заявочный этап.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону 122.