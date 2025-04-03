«Сообразим на троих»: Уроки перестройки, переходящий недострой и футбольные интриги. ВИДЕО

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 апреля

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как изменился рынок недвижимости? ВИДЕО

На дегустацию приглашают псковичей на гастровыставке в «Простории»

Бастрыкин дал указание возбудить дело по обращению псковича о необеспечении его жильем