Общество

Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля

7 апреля на территории Псковского района стартует череда традиционных весенних субботников. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В преддверии празднования 80-летия Великой Победы мы объявляем акцию "Победный май" по приведению в порядок воинских захоронений. Напомню, на территории района их около 60 – как братских, так и одиночных захоронений. Каждое из этих памятных мест должно встретить 9 мая в наилучшем виде», - подчеркнула Наталья Федорова.

Кроме того, навести порядок после осенне-зимнего периода необходимо на общественных территориях в населенных пунктах.

«Призываю руководителей организаций и предприятий всех форм собственности организовать уборку прилегающих территорий. Уважаемые жители! Давайте вместе позаботимся о той территории, где мы проживаем!» - добавила глава района.