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Пульмонолог отметила действенность антитабачных мер в России

Росстат зафиксировал рекордное снижение числа курильщиков в России. Особенно заметно сокращается доля заядлых курильщиков, которые выкуривают более пачки сигарет в день: на сегодня их доля составила порядка 40% среди курящего населения против 46,7% в 2022 году.

Антитабачные меры, введенные с 2013 года, действительно принесли результат.

«Сегодня в России одно из самых прогрессивных антитабачных законодательств в мире, начиная от запрета курения в общественных местах до ограничений на рекламу и продажу никотинсодержащей продукции. Всё это в комплексе формирует здоровьесберегающую среду, где курение становится всё менее социально приемлемым» - считает окружной пульмонолог СЗАО г. Москва, Людмила Корнева.

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Как отмечает врач, на настоящем этапе необходимо уделить особое внимание курильщикам с тяжелой табачной зависимостью, значительная часть из которых долгие годы безуспешно пытается бросить, а другая – не мотивирована на отказ вовсе. Для таких людей инструменты для отказа от табакокурения нужно подбирать индивидуально.

В некоторых случаях работают психологическая поддержка и грамотное назначение курсов никотинзаместительной терапии, в других случаях имеет смысл обратить внимание на научно-обоснованные возможности по модификации рисков за счет перехода не мотивированных на отказ курильщиков на электронные системы нагревания табака.

«Таким образом снижается токсическая нагрузка на организм по сравнению с продолжением курения сигарет. Подобный риск-ориентированный подход уже доказал свою эффективность в ряде стран и может стать важным звеном в борьбе с табакокурением в России», - резюмировала она.