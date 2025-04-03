Общество

Продажу товаров с кешбэком хотят ограничить для некоторых россиян

В России могут ввести запрет на махинации с кешбэком — когда покупатель сдает товар, а кешбэк за него оставляет себе, таким образом извлекая прибыль из воздуха.



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«Человек купил товар, ему в виде кешбэка вернули часть его стоимости, а потом человек этот товар сдал, уже используя другой платежный инструмент. И тебя не могут вычислить, что это ты купил с кешбэком, а сдаешь его уже по той цене, которая обозначена в этикетке проданного товара. И вот эту разницу гражданин себе присваивает. Явная такая хитрость, мошенничество в определенной степени. И, очевидно, эту хитрость надо пресекать. В любом случае, те торговые точки, которые продавали товары с кешбэком, вряд ли захотят нести большие потери из-за этого» - обратил внимание председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законодательством предполагается, что возврат будет произведен на ту же карту, с которой осуществлялась покупка, но прямого исключительного запрета на использование других карт нет. Эти нормы закона направлены по сути на защиту обычных, добросовестных покупателей: например, человек оплатил покупку картой, но потерял ее, или перевыпускает, то есть физически не имеет возможности применять именно ее для возврата средств. К сожалению, именно эта возможность фактически стала основой для злоупотребления правом и схемой незаконного обогащения. Незаконного, поскольку получение кэшбека напрямую зависит от совершения покупки — в этом суть экономики существования такой программы лояльности.

При этом, обращают внимание в ассоциации, механизм защиты от подобного рода махинаций существует еще с 2011 года, когда Центробанк запретил оформлять возвраты на другие карточки, не на те, с которых была совершена покупка. Однако это правило почему-то в последнее время перестали соблюдать, чем пользуются отдельные ушлые граждане, подметили в «Парламентской газете».