Общество

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Конкурс коротких видеороликов, посвященных истории Пскова в годы Великой Отечественной войны, проходит в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Фото: группа Молодежного центра ВКонтакте

Чтобы стать участником конкурса необходимо снять вертикальное видео и интересно рассказать в нём об историческом месте или личности города Пскова или Псковской области, связанном с событиями Великой Отечественной войны.

Заявки принимаются до 20 апреля. Готовые видеоматериал нужно разместить в формате ВК клипа на своей личной странице, указав хештеги #связьпоколений60 #молодёжь60 и страницу проекта «Связь поколений». По выполнению всех описанных правил, каждому участнику нужно заполнить анкету.

Количество заявок от одного автора не ограничено.

По итогам конкурса жюри выберет трёх победителей, которые получат беспородную колонку, беспроводные наушники и дипломы. Каждый участник получит электронную грамоту.

Результаты будут объявлены 1 мая.