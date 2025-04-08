Общество

Ведется серьезная работа по привлечению выпускников к поступлению в медицинские вузы – Анастасия Повторейко

В Псковской области ведется серьезная работа по привлечению выпускников школ к поступлению в медицинские вузы. Об этом депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас сейчас серьезная работа ведется по привлечению выпускников школ к поступлению в медицинские вузы. Мы проводим дни открытых дверей - на прошлой неделе прошел такой в Псковской областной инфекционной больнице, в среду будет в Великих Луках. Мы сейчас активно доводим информацию по мерам поддержки, по порядку поступления, который сейчас изменился, чтобы помочь детям, сопроводить их. После того, как ребята определяются, мы их сразу подхватываем и ведем до перехода порога университета, после этого мы продолжаем работу», – сказала Анастасия Повторейко.

Она отметила, что обучающиеся на сегодняшний момент получают «достаточно серьезный пакет» мер социальной поддержки.

«Это жилье, поднаём, плюс льготная ипотека для медицинских работников. Плюсом выплаты для студентов, они тоже ощутимые. В медицинском колледже тем, кто учится по целевым направлениям, платят 4 500 рублей, студентам вузов - 7 500 рублей, ординаторам - 10 тысяч. Эта выплата суммируется с основной стипендией, если ребенок, например, отличник. За прохождение медицинской практики на базе медицинских организаций студенты получают 3000 рублей, ординаторы - 10 тысяч. По федеральным меркам, возможно, это не очень большие деньги. Но в сравнении с другими сферами, там вообще такого нет», – уточнила Анастасия Повторейко.

Напомним, 195 человек выбрали целевое обучение по заявкам медицинских организаций Псковской области в 2024 году. В медицинские вузы по программам специалитета поступили 105 студентов.