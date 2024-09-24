Общество

Почти 200 человек находятся на целевой форме обучения от медицинских организаций Псковской области

195 человек выбрали целевое обучение по заявкам медицинских организаций Псковской области в этом году. В медицинские вузы по программам специалитета поступили 105 студентов, из них 40 будущих врачей учатся в Псков ГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ординатуру по целевому направлению поступили 55 человек. Уже через два года новые специалисты узких профилей пополнят региональную систему здравоохранения. В медицинских колледжах Пскова и Великих Лук на первом курсе сейчас учатся 35 целевиков.

Напомним, в Псковской области реализуется и регулярно расширяется комплекс мер поддержки специалистов сферы здравоохранения. Весной этого года благодаря решению Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональные стипендии студентам целевых направлений были увеличены. Для целевиков медицинских колледжей ежемесячная выплата составляет 4,5 тыс рублей, для целевиков медицинских вузов — 7,5 тыс рублей, для ординаторов, обучающихся по целевому направлению — 10 тыс рублей.