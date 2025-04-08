Общество

Профсоюзы предоставляют рабочие механизмы для оздоровления – главврач Псковской городской поликлиники

Профсоюзы Псковской области предоставляют рабочие механизмы для оздоровления населения. Таким мнением поделился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Можно начать с профсоюзных путевок. Она хорошо работает, но люди ей не пользуются, так как не хотят вступать в профсоюзы. Люди не пользуются этими инструментами», – отметил Максим Борисюк.

Он подчеркнул, что в Псковской области хорошо работает, в частности, профсоюз медицинских работников.

«У нас хорошие профсоюзы в области, особенно профсоюз медицинских работников. Они дают большое количество скидок и бонусов. Также есть именная карта члена профсоюза медицинских работников, которая дает скидки, например в бассейн. Это рабочий механизм», – заключил Максим Борисюк.