Общество

Анжелика Шундер: Профсоюз последовательно отстаивает права и интересы медиков

Профсоюз работников здравоохранения последовательно отстаивает права и интересы медиков родного региона, заявила председатель Псковской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она рассказала, какие преференции дает профсоюзное членство трудящимся и как наличие профсоюзной ячейки помогает наладить в организации гармоничную рабочую атмосферу.

- Анжелика Николаевна, почему вы пришли в профсоюз? Помните ли вы, с чего началась ваша профсоюзная деятельность?

- В профсоюз я вступила, будучи студенткой. Профсоюзный стаж у меня 32 года. Начинала рядовым членом профсоюза, потом членом профкома. И уже 10 лет я возглавляю Псковскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

- Какой профсоюз вы представляете? Расскажите, какие проблемы трудящихся он помогает решить? Может, вспомните реальные случаи помощи профсоюза в сложных ситуациях?

- Я являюсь председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Профсоюз работников здравоохранения объединяет более 2 млн работающих. В Псковской области их более 6 тысяч человек. Профсоюз последовательно отстаивает свою позицию в защите прав и интересов медиков, прежде всего, в вопросах формирования справедливой системы и повышения уровня оплаты труда, надлежащих условий их деятельности, сохранения государственных гарантий в вопросах их социальной защиты.

Отраслевым соглашением между комитетом по здравоохранению и нашим профсоюзом определены дополнительные гарантии для работников, например, увеличен дополнительный отпуск за вредные условия труда, расширен перечень выплат, не входящих в МРОТ, увеличена компенсация за работу во вредных условиях труда. Профсоюзные инспекторы подготовили только за 9 месяцев этого года 40 исковых заявлений в суд, из которых 90% были решены в пользу работников. Профсоюз помогает вернуть медицинским работникам право на льготную пенсию, отстоять свое право в суде на получение специальных социальных выплат. 14 медицинских работников с помощью профсоюзных юристов отстояли свое право на данную выплату, а это ни много ни мало более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

- Как вы оцениваете роль профсоюзов в жизни современного рабочего человека?

- Роль профсоюзов в жизни современного рабочего человека заключается в следующем: защита трудовых прав, например, профсоюз представляет интересы работников на переговорах о заключении коллективного договора и следит за его выполнением; юридическая помощь, о которой я уже упомянула выше; информирование членов профсоюза об их правах, нововведениях в трудовом праве; ведение переговоров от имени работника; контроль за соблюдением условий труда. Проводится реализация социальных программ. Профсоюз организует совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Проводятся спортивные турниры среди работников учреждений здравоохранения. Также профсоюзом организованы дополнительные льготы, например, содействие в организации деловых поездок, семинаров, санаторно-курортного лечения, отдыха в России. Также это и возможности для личностного роста. Кроме того, грамотно организованный профсоюз будет полезен и для работодателя: подскажет нововведения в области трудового права, поможет предотвратить конфликты и поддержать микроклимат в коллективе.

- А с точки зрения работодателя как выглядит работа профсоюза?

- С точки зрения работодателя наличие профсоюза в организации может служить своеобразным индикатором стабильности. Профсоюз помогает улаживать конфликты и недоразумения, что может снизить уровень текучести кадров и создать более гармоничную рабочую атмосферу. Кроме того, работодатели могут воспринимать профсоюзы как партнеров в вопросах повышения производительности и качества труда. Однако для того, чтобы профсоюзы были эффективными, необходимо обновление их методов работы и адаптация к современным условиям. Вместо старых стереотипов о противостоянии с работодателем профсоюзам стоит сосредоточиться на конструктивном диалоге, предложениях по улучшению рабочих условий и вовлечении работников в процесс принятия решений. Такие изменения могут сделать профсоюзы более привлекательными и актуальными для современных работников.

- Советуете ли вы своим близким и знакомым вступать в профсоюз и почему?

- Советовать ли близким и знакомым вступать в профсоюз, зависит от личных предпочтений и целей человека. Решение о вступлении в профсоюз стоит принимать индивидуально, стоит учитывать конкретные обстоятельства, решение должно быть осознанным, и нужно учитывать конкретные плюсы и минусы такого решения. Да, я бы советовала людям рассмотреть возможность вступления в профсоюз. Причины, почему это может быть полезно, я озвучила ранее.

- Расскажите про Год семьи с точки зрения профсоюзов? Какие мероприятия проводите в этот год?

- Профсоюзы играют важную роль, представляя интересы работников и их семей. Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и Молодежный совет профсоюза работников здравоохранения РФ провели областную онлайн-акцию «Листая страницы истории... Семейные династии», по итогам которой прошло награждение нагрудными знаками Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации «За верность и служение медицине». В областной онлайн-акции «Листая страницы истории... Семейные династии врачей» на сегодняшний день приняли участие 11 семей из 7 медицинских организаций области. Нет ничего дороже человеческой жизни, поэтому вклад каждого, кто посвятил свою жизнь охране здоровья людей, бесценен.

- Ко Дню семьи в этом году проводился конкурс рисунков, верно?

- Верно, ко Дню семьи областная организация провела фотоконкурс «Я, ты, он, она – многодетная профсоюзная семья». Мы также присоединились к всероссийской акции Федерации независимых профсоюзов России «За достойный труд!»: проводили конкурс детских рисунков, экскурсии на работу к родителям. Таким образом, Год семьи предоставляет профсоюзам возможность расширить свои функции и активнее участвовать в социальной политике, направленной на благо работников и их семей.

- Поддерживаете ли членов профсоюзов, которые находятся в зоне СВО?

- Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения принимает активное участие во всех мероприятиях в поддержку участников СВО. Это сбор гуманитарной помощи, благотворительные концерты. Решением президиума Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения всем медицинским работникам в зоне СВО выделяется материальная помощь. 10 медицинских работников Псковской области, оказывавшие медицинскую помощь в зоне СВО, были награждены медалью Профсоюза работников здравоохранения РФ «За самоотверженность и профессионализм».

- Что может сделать рабочего человека по-настоящему счастливым?

- Несколько вещей, которые могут сделать рабочего человека счастливее: общение с коллегами, тёплые, приятельские отношения приносят радость и помогают справляться со стрессом. Помощь другим - это помогает почувствовать себя нужным и приносит радость. Похвала или комплимент - можно отметить отличный подбор иллюстраций в презентации, выразить восхищение тем, как коллега общался с клиентом. Удовлетворение любопытства - можно пройти курсы или прочитать статьи, которые помогут лучше выполнять работу. Выполнение любимой задачи - даже в самой нелюбимой работе обычно есть одна-две задачи, которые не раздражают так сильно. Достижение результатов и празднование успехов. Это приятно в любой работе. Организация комфортного рабочего пространства. Можно окружить себя приятными мелочами, чтобы было уютно и приятно находиться на работе. Важно помнить, что понятие счастья индивидуально, и то, что делает одного человека счастливым на работе, может не работать для другого.

Беседовал Андрей Николаев