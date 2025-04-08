Общество

Суд не принял апелляцию о признании конструкции компании «Кабош» рекламной

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области об отказе комитету по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки в признании определения Псковского УФАС России о прекращении проверки по факту нарушения законодательства о рекламе ООО «ГК Кабош» недействительным, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение взято из группы «ВКонтакте» «Кабош. Сыры терпеливого созревания»

Данное дело связано с признанием недействительным определения Псковского УФАС от 12 сентября и оспариванием решения о прекращении производства по делу.

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КУМИ утверждало, что разрешения на установку данной конструкции не было, однако Псковское УФАС ранее пришло к выводу, что эта конструкция - не реклама, и прекратило производство по делу. Арбитражный суд Псковской области согласился с УФАС и отказался признавать решение антимонопольной службы недействительным.