Общество

Суд отказался признавать конструкцию ГК «Кабош» в Великих Луках рекламной

Арбитражный суд Псковской области отклонил иск комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки о признании недействительным определения Псковского УФАС России о прекращении проверки в отношении ООО «ГК Кабош» на предмет нарушения законодательства о рекламе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Изображение взято из группы «ВКонтакте» «Кабош. Сыры терпеливого созревания»

КУМИ утверждало, что разрешения на установку данной конструкции не было, однако Псковское УФАС ранее пришло к выводу, что эта конструкция - не реклама, и прекратило производство по делу. Арбитражный суд Псковской области согласился с УФАС и отказался признавать решение антимонопольной службы недействительным.

Напомним, в определении о прекращении комиссия УФАС указала, что конструкция не может быть квалифицирована в качестве рекламной, поскольку содержит исключительно указание на наименование организации.