Общество

Более 14 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области летом 2025 года

Более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году. Заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой во вторник, 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В регионе подготовка к летнему оздоровительному сезону ведется сразу по нескольким направлениям. Старт летнего сезона в лагерях дневного пребывания запланирован на 27 мая, в загородных — 30 мая.

«Надеемся, что летний оздоровительный сезон 2025 года пройдет на высоком организационном уровне. По ключевым показателям мы сохраняем позицию предыдущего года, будем работать над улучшением качества оказания услуг отдыха и оздоровления. Главная цель и задача — обеспечить безопасный, конструктивный и продуктивный отдых для наших ребят», — выступила Вера Емельянова.

Директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова сообщила, что к приему детей готовится 159 оздоровительных учреждений, 140 из которых — лагеря с дневным пребыванием.

«Ведется работа по подготовке материально-технической базы оздоровительных лагерей, исполнению требований законодательства по обеспечению санитарной, антитеррористической, противопожарной безопасности в летний период. На мероприятия по подготовке лагерей к оздоровительному сезону будет направлено более 30 млн рублей», — сказала Татьяна Богданова.

Смотрите также Как отправить ребенка в летний лагерь в Псковской области

Уже выполнены ремонтные работы зданий, ограждений территорий загородных лагерей. Продолжаются работы по ремонту систем водоснабжения, электрообеспечения, проводятся ревизия и ремонт технологического, противопожарного оборудования, систем видеонаблюдения, мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности.

На территории региона состоится 20 профильных смен как в загородных, так и в лагерях дневного пребывания — «Орлята России», «Время Героев», «Юнармеец», «Движение первых», «Юный инспектор дорожного движения». Будут также организованы спортивные, лидерские, санаторно-оздоровительные, инклюзивные заезды. На конкурсной основе в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Смена» поедут более 100 псковских ребят.

Для некоторых категорий детей предусмотрены льготы при оформлении путевок. Это дети участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетные семьи, дети, находящиеся, в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих граждан и другие. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 118 млн рублей.

Кроме того, в ходе заседания участники межведомственной комиссии обсудили подготовку педагогических и технических специалистов для работы в лагере, перевозку детей, рассмотрели вопросы по акарицидной и дезинсекционной обработке территорий загородных лагерей.