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Общество

Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей

09.04.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). С просьбой добавить в нее новый состав преступления к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Законопроект о запрете рекламы эзотерики и гадания внесен в Госдуму : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В документе сообщается, что в последнее время в РФ наблюдается устойчивая негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, совершаемых под видом оказания платных услуг эзотерического характера.

«Речь о идет о таких, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, "очищению" и др. Злоумышленники систематически вводят россиян в заблуждение с целью завладения их денежными средствами. При этом особую уязвимость к подобным формам обмана демонстрируют пожилые люди и граждане, которые находятся в эмоционально нестабильном состоянии», — говорится в обращении депутата.

Он отметил, что такие преступления, как правило, квалифицируются по ст. 159 УК РФ. Однако действующая редакция статьи не учитывает особенности противоправных схем, основанных на рынке подобных услуг, пишут «Известия».

В связи с этим депутат предлагает дополнить данную статью новой нормой наказания за мошеннические действия, совершаемые под видом оказания эзотерических услуг на коммерческой основе и установить за это более высокий штраф, чем за простое мошенничество.

«Объем рынка эзотерических услуг в России, по разным оценкам, составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. Вместе с тем наказания за эти преступления, на мой взгляд, не совсем достаточны. Так, если сумма ущерба потерпевшему составит менее 4,5 млн рублей, то виновному всего лишь грозит штраф до 120 тыс. рублей. Если сумма ущерба будет выше, то штраф составит до 500 тыс. рублей. В связи с этим я предлагаю ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тыс. до 1 млн рублей», — пояснил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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