Законопроект о запрете рекламы эзотерики и гадания внесен в Госдуму

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, направленный на запрет рекламы услуг в области эзотерики, духовности и энергетики, включая астрологию, магию и гадание, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале.
Нина Останина подчеркнула, что цель авторов проекта заключается в защите граждан, особенно уязвимых групп, от психологического и финансового ущерба, пишет РИА Новости.
«Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений», — сказано в пояснительной записке к проекту.