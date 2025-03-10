Общество

Законопроект о запрете рекламы эзотерики и гадания внесен в Госдуму

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, направленный на запрет рекламы услуг в области эзотерики, духовности и энергетики, включая астрологию, магию и гадание, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале.

«Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — написала она.

Нина Останина подчеркнула, что цель авторов проекта заключается в защите граждан, особенно уязвимых групп, от психологического и финансового ущерба, пишет РИА Новости.

«Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений», — сказано в пояснительной записке к проекту.