Общество

Ольга Родина: Парады на 9 мая в регионах будут

Парады на День Победы, 9 мая, проведут в регионах, заявила руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», руководитель проектов рабочей группы официального сайта и федеральных акций «Победа-80» Ольга Родина эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Парады будут. И в этом удобен наш сайт (80 Победа! - ред.). Мы перейдем на круглосуточный режим работы перед 8 мая. Сайт будет как раз агрегатором, на который будут залиты и будут в доступе все парады, прошедшие в регионах», - сказала Ольга Родина.

Сейчас на сайт загружены знаковые парады прошлых лет. «Поэтому парады будут, в Москве пройдет центральный парад», - заключила гостья студии.