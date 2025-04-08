Общество

Второй форум старшеклассников «Голос молодежи» стартовал в Пскове

Торжественное открытие Второго форума старшеклассников «Голос молодежи» состоялось в псковском Доме молодежи 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие собрало 96 участников из 26 муниципальных образований Псковской области. Среди присутствующих - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ и студенты профессиональных учебных заведений региона.

Мероприятие проходит в формате интерактивных сессий, мастер-классов и панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам молодежной политики, образования и социальной активности.

На открытии форума с приветственным словом в видеоформате обратился к участникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Друзья, наш форум стал значимой площадкой для диалога между представителями власти и молодежью. Желаю, чтобы этот день был для вас интересным, запоминающимся и полезным», - сказал глава региона.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, основная задача форума — повысить правовую культуру и гражданскую ответственность молодежи, поддержать их инициативы и познакомить с процессом организации и проведения выборов, работой избирательных комиссий и органов государственной власти.

«У нас сегодня будет несколько площадок, на которых мы будем обсуждать актуальные проблемы, которые волнуют, прежде всего, школьников. Это, прежде всего, выбор профессии. И так как форум проходит под эгидой Избирательной комиссии Псковской области, это в принципе выбор, который они делают на самих избирательных участках. Мы тоже об этом поговорим, эту тему не оставим в стороне. Особенно нас будут интересовать ребята, которые будут активно проявлять себя, потому что нам бы хотелось, чтобы по итогам этого форума, во-первых, они все подружились, сплотились и общались. Но и самое важное, чтобы эти ребята потом приходили и работали в избирательной системе, в избирательных комиссиях. Многие из них принимают участие в работе в качестве волонтеров, многие работают в молодежных избирательных комиссиях в Псковской области, в районах. И мы хотим, чтобы эта работа с ними продолжалась и дальше», — заметил Игорь Сопов.

Особое внимание было уделено конкурсу молодежных проектов. В рамках форума участники представят свои идеи перед жюри.

«На первом форуме старшеклассников губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил подготовить грантовую площадку ко второму форуму, чтобы ребята могли реализовать свои проекты. В этом году у нас подготовлено 28 проектов, которые поступили к нам, в этом форуме допущено 27 проектов, и сегодня защита проектов состоится. Проекты различные. Это и память о Великой Отечественной войне, и профессиональная ориентация, и работа с избирательной системой. Все это у нас сегодня ребята будут представлять. Здесь приезжают и команды, которые участвуют в своих проектах, и индивидуальные проекты, но на форум приглашаем, естественно, большее количество ребят, чтобы все приняли участие и все посмотрели, как происходит защита, поучились готовить гранты на грантовой площадке. И самое важное, чтобы они получили те знания, которые мы хотим на форуме представить», — отметил председатель облизбиркома.

Первая часть программы - разговор с главой города Пскова Борисом Елкиным «Вайб - на одной волне».

«Вы - та часть нашего региона, на которую мы будем, конечно, опираться и стараться с вами делать нашу страну, нашу область, наш город лучше», - открыл свою секцию Борис Елкин.

Напомним, в конкурсном отборе молодёжных проектов, реализуемых на территории Псковской области, у участников будет возможность выиграть на свой проект денежные средства до 350 000 рублей.