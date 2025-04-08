Второй форум старшеклассников «Голос молодежи» стартовал в Пскове 

Торжественное открытие Второго форума старшеклассников «Голос молодежи» состоялось в псковском Доме молодежи 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие собрало 96 участников из 26 муниципальных образований Псковской области. Среди присутствующих - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ и студенты профессиональных учебных заведений региона.
Мероприятие проходит в формате интерактивных сессий, мастер-классов и панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам молодежной политики, образования и социальной активности.
На открытии форума с приветственным словом в видеоформате обратился к участникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, основная задача форума — повысить правовую культуру и гражданскую ответственность молодежи, поддержать их инициативы и познакомить с процессом организации и проведения выборов, работой избирательных комиссий и органов государственной власти.
Особое внимание было уделено конкурсу молодежных проектов. В рамках форума участники представят свои идеи перед жюри.
«На первом форуме старшеклассников губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил подготовить грантовую площадку ко второму форуму, чтобы ребята могли реализовать свои проекты. В этом году у нас подготовлено 28 проектов, которые поступили к нам, в этом форуме допущено 27 проектов, и сегодня защита проектов состоится. Проекты различные. Это и память о Великой Отечественной войне, и профессиональная ориентация, и работа с избирательной системой. Все это у нас сегодня ребята будут представлять. Здесь приезжают и команды, которые участвуют в своих проектах, и индивидуальные проекты, но на форум приглашаем, естественно, большее количество ребят, чтобы все приняли участие и все посмотрели, как происходит защита, поучились готовить гранты на грантовой площадке. И самое важное, чтобы они получили те знания, которые мы хотим на форуме представить», — отметил председатель облизбиркома.
Первая часть программы - разговор с главой города Пскова Борисом Елкиным «Вайб - на одной волне».
Напомним, в конкурсном отборе молодёжных проектов, реализуемых на территории Псковской области, у участников будет возможность выиграть на свой проект денежные средства до 350 000 рублей.