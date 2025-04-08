Общество

На спасательный пункт на городском пляже в Пскове готовы выделить свыше 550 тысяч рублей

На установку стационарного спасательного пункта на территории городского пляжа в Пскове могут выделить 552 883 рубля, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Администрация города оборудует помещение спасательного пункта, а также закупит надувную лодку.

Пляж оборудуют информационными и предупреждающими знаками «Место купания, «Купание запрещено», «Купание собак запрещено». Также установят информационный стенд со схемой пляжа.

Исполнитель должен будет предоставить список аттестованных спасателей, привлекаемых для выполнения услуг на спасательном посту, а также копии первой-второй страниц удостоверений матроса – спасателя не ниже II разряда и свидетельств о прохождении курса теоретического и практического обучения по специальности матрос-спасатель на каждого человека.

Исполнителя определят 18 апреля.