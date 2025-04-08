Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в сезон лиги «Нева»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в сезон Центральной лиги «Нева» по итогам фестиваля, который прошёл в Санкт-Петербурге с 6 по 7 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На фестиваль прибыли почти 200 команд из разных регионов страны. Всем участникам необходимо было показать выступление в формате конкурса «приветствие». По результатам фестиваля формируются составы системы лиг КВН «Нева», в самую высокую из которых прошла псковская команда «Хочу погладить».

Помимо этого, 30 апреля команда примет участие в 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы», в которую они прошли по итогам фестиваля в марте. Ребятам предстоит сыграть в трёх конкурсах и побороться за выход в четвертьфинал.

Напомним, что юмористы из «Хочу погладить» в ноябре 2024 года стали победителями официальной лиги МС КВН «Санкт-Петербург».