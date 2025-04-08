Общество

С Дмитрия Месхиева сняли взыскания, побудившие его уволиться из петербургского киновуза

Руководство Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) отменило ряд решений, которые привели к претензиям со стороны преподавательского и студенческого коллектива и увольнению сотрудников, вуз вернется к штатной работе, сообщили в Минкультуры РФ. С худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева сняли дисциплинарные взыскания.

Совещание с ректором СПбГИКиТ Екатериной Сазоновой, режиссером, худруком Псковского театра драмы Дмитрием Месхиевым, написавшим заявлении об уходе с поста профессора кафедры режиссуры игрового кино института, а также отстраненным от работы заведующего кафедры Артемом Антоновым и другими сотрудниками вуза провел замминистра Андрей Малышев.

«Руководство СПбГИКиТ отменяет действие методички, согласно которой студенты-режиссеры должны согласовывать свои выпускные работы со студентами-продюсерами. Также ликвидируется художественный совет вуза. Дисциплинарные взыскания, наложенные на Дмитрия Месхиева и вынудившие его просить об отставке, сняты. Мастер выразил готовность продолжить работу с набранным им курсом», - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, Антонов вернется на должность и.о. завкафедры режиссуры игрового кино. Его кандидатура будет представлена на выборах на эту позицию. Вместе с тем девять педагогов, которые выразили готовность покинуть вуз в знак солидарности с коллегами, отзывают свои заявления, сообщили в ведомстве, пишет «Интерфакс».

«Принятые управленческие решения позволяют снять претензии, существующие в преподавательском и студенческом коллективе института, и вернуться к штатной работе», - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что заслуженного деятеля искусств РФ, худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева вынудили уволиться из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Как пояснил кинорежиссер в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, его поддержали еще восемь педагогов. Причиной массового увольнения преподавателей стало несогласие с руководством вуза.