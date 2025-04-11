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Общество

В ГД предлагают обязать торговые сети продавать товары местных производителей

11.04.2025 10:09|ПсковКомментариев: 0

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий торговые сети иметь в ассортименте не менее 10% товаров местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Председатель партии «Справедливая Россия - За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает обязать розничные компании продавать социально значимые товары местного производства. Их количество на полках магазинов должно составлять не менее 10% от общего числа реализуемых товаров. Поправки в закон «О торговле» сегодня внесут на рассмотрение Госдумы», - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О торговле», обязав торговые сети, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивать наличие в ассортименте не менее 10% социально значимых товаров местного производства. Уточняется, что органы государственной власти субъектов РФ будут вправе устанавливать исключения из указанного требования, исходя из фактических обстоятельств.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта создаст благоприятные условия для развития местного сельскохозяйственного производства, обеспечит потребителей более доступными продуктами питания. «Одной из ключевых проблем продовольственного рынка является высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим себестоимость товаров», - говорится в пояснительной записке. Предлагаемые изменения направлены на устранение этих проблем путем стимулирования торговых сетей к закупке продукции у местных производителей. Это позволит снизить логистические издержки и обеспечит стабильный сбыт для предприятий агропромышленного комплекса субъектов РФ, считает автор законопроекта, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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