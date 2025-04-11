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Общество

Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест

11.04.2025 11:12|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области насчитывается свыше тысячи воинских захоронений, памятников и мемориалов, на содержание и ремонт которых ежегодно выделяются средства из бюджетов различных уровней. Активное участие в привлечении финансирования и непосредственно в проведении работ принимает население. Так, в год 80-летия Великой Победы жители города Великие Луки вышли с инициативой поддержания в надлежащем состоянии памятных мест, увековечивающих память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Местные ТОСы подали на региональный конкурс 8 проектов соответствующей тематики с целью сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории, укрепления патриотизма и духовно-нравственных ценностей.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие объекты планируется отремонтировать и благоустроить в обозримом будущем, и как великолучане, в том числе представители подрастающего поколения, ухаживают за мемориалами в течение года.

 

Эффективный механизм

На данный момент в Великих Луках успешно работают пять ТОС, которым удаётся привлекать дополнительные средства для благоустройства дворовых и общественных территорий, установки современных детских и спортивных площадок, обустройства парковок, приведения в порядок мемориальных зон.

Инициатива обычно поступает от самих жителей. В год 80-летия Великой Победы активные великолучане решили уделить особое внимание благоустройству памятных мест. ТОС «Заречный» подал на региональный конкурс 6 проектов данной тематики. Один из них называется «Партизанам и подпольщикам посвящается…», в рамках которого планируется благоустроить общественную территорию памятного знака на месте расстрела подпольщиков на Коломенском кладбище.

19 марта 1942 года на Коломенском (Успенском) кладбище Великих Лук оккупантами были расстреляны члены великолукского подполья: шестеро полиграфистов и ещё 28 человек. Все они захоронены на городском воинском братском кладбище. Памятный знак на месте расстрела установлен 19 марта 1997 года.

Второй проект «Союз воинского братства» предполагает ремонт лестничных маршей к памятнику воинам, павших в боях за город Великие Луки в декабре 1942 - январе 1943 года (Обелиск Славы). Он установлен на Неплюевом бастионе крепостного вала, торжественное открытие обелиска состоялось 31 июля 1960 года.

Ещё один проект - «Здесь память не меркнет…», в рамках которого будет благоустроена территория, прилегающая к объекту культурного наследия федерального значения «Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)».

Памятник в Великих Луках сооружён в 1954 году на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где 19-летний Матросов погиб и был первоначально похоронен. Лестница, ведущая к монументу, в настоящее время требует ремонта.

В рамках трёх проектов под названием «Памяти 5 танкистов» запланирован комплекс работ на объекте культурного наследия регионального значения «Памятник-танк в честь героических подвигов воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении города Великие Луки в 1943 году» на северо-западном бастионе крепости. Памятник был открыт 9 мая 1974 года. Требуется ремонт лестничных маршей и их оснований, площадки у основания монумента, а также осветительных фонарей на подходах к нему.

«По вопросу благоустройства данных территорий к нам обращались общественные организации, учреждения культуры, общественные советники главы города и активные горожане, поэтому мы подали заявки на конкурс», - рассказал председатель ТОС «Заречный» Сергей Макаров.

По его словам, реализовать проекты в случае победы в конкурсе планируется до конца лета. Перед этим предстоит объявить конкурс и выбрать подрядную организацию, которая проведет необходимые работы.

Совместными усилиями

ТОС в Великих Луках работают в тесной взаимосвязи с органами местного самоуправления, профильными структурными подразделениями - жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта и другими. Сотрудники администрации оказывают активистам различное профессиональное содействие, консультируют в составлении документации и по другим направлениям.

Так, инициативы великолучан, касающиеся благоустройства памятных мест, поддержал комитет культуры администрации города Великие Луки. Специалисты подготовили необходимые документы на объекты, находящиеся в пользовании комитета, после чего заявки были направлены на региональный конкурс.

В этом году Великие Луки вошли в топ муниципалитетов региона по количеству заявок на областной конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. Победителей определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2025 года. В 2024 году поддержку получили 14 проектов, направленные на благоустройство памятных мест и захоронений.

«Работа ТОС объединяет органы власти, депутатов, общественных советников главы города и жителей. Но всё начинается именно с инициативы горожан, от них поступают предложения», - подчеркнула председатель великолукского ТОС «Северный» Елена Казицкая.

ТОС «Северный» в этом году подал на областной конкурс 2 проекта:

  • «Из камня его гимнастерка, Из камня его сапоги.…», в рамках которого планируется благоустройство общественной территории входной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг.»
  • «Десантник №1», предполагающий установку в городе памятника (бюста) Василию Маргелову – Герою Советского Союза, генералу армии, командующему Воздушно-десантными войсками (в 1954-1959, 1961-1979 годах), с благоустройством территории.

Елена Казицкая констатировала, что территориальное общественное самоуправление позволяет жителям менять мир вокруг себя, воплощать в жизнь свои идеи — будь то благоустройство двора или общественной территории, озеленение, установка спортивной или детской площадки.

Солидарен с ней и председатель ТОС «Заречный»: территориальное общественное самоуправление — эффективный механизм, который объединяет людей и помогает им решать различные вопросы местного значения. Сергей Макаров заметил, что великолучане активно благоустраивают дворы своими силами — к примеру, устанавливают малые архитектурные формы и высаживают цветы. А если требуется помощь, например, в разбивке клумб и высадке цветов, люди идут в ТОС и к общественным советникам, те в свою очередь обращаются к муниципальным предприятиям, которые привозят землю, саженцы и оказывают другое содействие.

Чтобы не забывали

Активное участие ТОС принимают в субботниках. В настоящее время в Великих Луках продолжается весенний месячник по благоустройству, в рамках которого городские территории приводят в порядок после зимы. Уборка ведётся в том числе на территории воинских захоронений, памятных мест.

ТОС «Северный» ежегодно наводит порядок на территории братской могилы на улице Дальней, где захоронены погибшие во время войны железнодорожники.

«Убираем мусор, скашиваем траву, подкрашиваем оградки и сам памятник. Нам помогают в этом школьники - наша молодая гвардия всегда в деле, а также железнодорожники, - поделилась Елена Казицкая. - Очень важно приводить в порядок, благоустраивать территории вблизи памятников — это уважение к нашим предкам, дань памяти всем воинам, которые сражались за Победу в Великой Отечественной войне. И это нужно, в первую очередь, нашему молодому поколению, чтобы они помнили, кто победил нацизм. Это было страшное время, такое нельзя забывать».

Председатель ТОС «Заречный» Сергей Макаров добавил, что патриотическое воспитание в городе выстроено на должном уровне, работа по данному направлению ведётся на постоянной основе. Успешно функционируют местные отделения «Юнармии», «Движения Первых», «Молодой гвардии» и другие общественные объединения, поисковое движение. Школьники принимают участие в различных военно-патриотических мероприятиях. Молодежь охотно выходит на субботники на территории памятных мест в городе и за его пределами.

«Это память о Великой Победе, необходимые элементы воспитания подрастающего поколения. Нужно помнить, что именно наш народ победил в этой войне, какой кровью, какими жертвами далась Победа. Молодежь нужно к этому приобщать. Не только показывать картинки и фильмы, но и включать в процесс уборки территорий воинских мемориалов, содержать их в порядке — это тоже важно», - подытожил председатель ТОС «Заречный» Сергей Макаров.

В Великих Луках немало памятных мест, которые удаётся поддерживать в порядке общими усилиями. Благоустройство таких объектов находится в приоритете у городских властей, свой вклад в общее дело вносят учебные заведения, организации, предприятия и сами жители. В городе ежегодно проводятся субботники, стала традиционной патриотическая акция «Обелиск у дороги», направленная на сохранение и содержание воинских захоронений. Только в 2024-м году в рамках акции обучающимися образовательных учреждений и педагогическими коллективами было благоустроено более двадцати объектов. Данная работа продолжится и в дальнейшем.

Ульяна Лаблюк

Теги: #Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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