Общество

Фотофакт: Лошадницы вернулись в псковские парки, несмотря на запрет

Лошадницы продолжают оказывать услуги в парках Пскова, несмотря на запрет. Их заметили 13 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля.

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В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.

Подробнее о борьбе с катанием на лошадях в псковских парках слушайте в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 13.05.