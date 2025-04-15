Общество

Главный санитарный врач посоветовала псковичам ходить в лес в светлой одежде

Как обезопасить себя от укуса клеща, находясь на свежем воздухе, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Особую осторожность следует проявлять при посещении лесов и других мест, где высока вероятность встретить клещей. Елена Припутенко подчеркнула важность правильной экипировки: «Одевайтесь так, чтобы уменьшить шансы проникновения клеща под одежду. Светлая одежда облегчит обнаружение ползающего клеща, брюки следует заправлять в носки или обувь, а голову защищать головным убором», — напомнила Елена Припутенко.

Отдельное внимание уделено использованию специальных защитных средств:

«Используйте репелленты и акарицидные препараты, наносите их на одежду и обувь. Избегайте нахождения на участках с высокой травой и старайтесь держаться дорожек», — добавила Елена Припутенко.

Вернувшись домой, рекомендуется тщательным образом осмотреть себя и членов семьи, проверить домашнюю одежду и вещи, привезённые с природы. Особенно внимательно нужно относиться к животным и растениям, занесённым из зоны риска.

При подозрении на укус или присутствие клеща необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение и провести лабораторное исследование насекомого. Такие меры помогут предотвратить возможные негативные последствия и сохранить здоровье.